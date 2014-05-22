​بالصور..​ مكتب المرأة بأسيوط ينظم ندوة تثقيفية لحثها على المشاركة فى الانتخابات

شارك​​ المئات من السيدات بأسيوط فى الندوة التثقيفية التى نظمها مكتب المرأة بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتورة سحر محمد عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة تحت عنوان ” انزلى شاركى “، بحضور المهندس مجدى سليم سكرتير عام محافظة أسيوط والدكتور مختار مرزوق عميد كلية اصول الدين والدكتور محمد ابراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل والقمص شنودة وديع كاهن بمطرانية أبنوب والكاتب الصحفى عبد القادر شعيب .

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل، أن مصر كالطائر وجناحيها الرجل والمرأة وان مصر لا يمكن أن تحلق بجناح واحد، مشيراً إلى أن المرأة المصرية ضربت نموذجا محترما فى الثورتين وفى مراحل خارطة الطريق .

وأضاف منصور عندما يختار الشعب رئيسا قبل ان ينتخبه فلا يمكن ان يكون هذا الرجل قاد انقلابا عسكريا فهناك فرق بين حاكم يختاره الناس قبل ان ينتخبوه وحاكم اخر يفرض نفسه على الناس ويصل إلى الحكم بالوعى المغيب .

و قالت الدكتورة سحر عبد المجيد نحن على ايمان كامل أن دور المرأة فى المجتمع هو أساس نهضتها ،وهى اللبنة الأساسية فى المجتمع فهى الأم ،والزوجة ، وأساس المنزل ،ونحن الآن ليس بصدد الحديث عن مميزات المرأة ولكن لابد ان نكون دائما مقتنعات بالتغيير وبدورنا الأساسى فى المجتمع ولابد ان تثبت المرأة خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة انها بالفعل قادرة على الإبهار فى كل مرحلة .

وقال عبد القادر شعيب الكاتب الصحفى، أن الجوهر الحقيقى للديمقراطية التى ننشدها يعتمد على فكرة المشاركة سواء فى الإنتخابات او العمل الإجتماعى والمشاركة فى العمل العام بشكل تفصيلى سواء كان تنموى او اجتماعى اوصحى فكل هذه الأعمال يحتاج الى المشاركة فجوهر الديمقراطية هو المشاركة وليس التصويت فقط .

و أضاف أن المرأة بذلت جهدا غير عادى حتى تنتزع حقها فى المشاركة، وناضلت طويلا من أجل أن تحصل على حق المشاركة السياسية، فمن العيب أن نهدر النتائج التى توصلت إليها ولولا نزول المرأة فى ثورة 1919 لما نجحت هذه الثورة ، مطاتلباً السيدات بالمشاركة فى المرحلة الأهم وهى الإنتخابات القادمة .