الأزهر: “الأذان الشيعي باطل..ومن يرفعه سيمنع من التلاوة وتطبق عليه عقوبات”

قال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، إنه سيتم تطبيق قرار منع تلاوة القرآن في الجامع الأزهر، على كل من ثبت رفعه للآذان “الشيعي الباطل”.

ونقل موقع أخبار مصر عن شومان أن القرار “سيطبق على كل من ثبت أنه قام بمثل هذا العمل أو ارتكب فعلا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، مؤكداً أن هذا الفعل لا يليق بأزهري يرتدي عمامة الأزهر الشريف”.

وشدد وكيل الأزهر فى بيان له الخميس، على أنه “مهما كثر عدد من أذنوا بهذا الأذان المزعوم، أو ارتكبوا فعلا أو قولا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة، سيمنعون من تلاوة القرآن في الأزهر، ويحرمون من الاستعانة بهم في أي أعمال كالتحكيم في المسابقات، وأعمال الامتحانات، والابتعاث… وغير ذلك.”

وأشار إلى أن الأزهر قادر على أن يعوض بأفضل منهم من أبنائه المخلصين له والمتمسكين بعقيدتهم وشريعتهم الصحيحة.