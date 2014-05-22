تجهيز 584 مركز انتخابي لاستقبال قرابة 3 مليون ناخب فى الانتخابات الرئاسية بالمنيا

تستعد محافظة المنيا لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري,

جدير بالذكر أن عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة584 مركز تضم 703 لجنة فرعية تشمل فى بندر المنيا 35 مركز انتخابى يضم 43 لجنة فرعية وفى مركز المنيا 65 مركز انتخابى يضم 86 لجنة فرعية وفى المنيا الجديدة مركز انتخابى يضم لجنة فرعية وفى مركز ملوى 85 مركز انتخابى يضم 94 لجنة فرعية وفى بندر ملوى 18 مركز انتخابى يضم 22 لجنة فرعية وفى مركز أبوقرقاص 58 مركز انتخابى يضم 76 لجنة فرعية وفى مركز بنى مزار 72 مركز انتخابى تضم 82 لجنة فرعية وفى مركز ديرمواس 44 مركز انتخابى يضم 52 لجنة فرعية وفى مركز سمالوط 77 مركز انتخابى يضم 97 لجنة فرعية وفى مركز العدوة 24 مركز انتخابى يضم 32 لجنة فرعية وفى مركز مطاى 43 مركز انتخابى يضم 45 لجنة فرعية وفى مركز مغاغة 62 مركز انتخابى يضم 73 لجنة فرعية.