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الجسمى تعليقاً على الفيديوهات الساخرة لبشرة خير: “خفة دم المصريين ملهاش حل”

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وجه المطرب الإماراتي حسين الجسمي رسالة خاصة جدا للجمهور المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاءت رسالة النجم الإماراتي حسين الجسمي على خلفية إطلاقها لأغنيته الأخيرة “بشرة خير” التي تحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال المطرب الإماراتي حسين الجسمي في تغريدة له عبر صفحته على تويتر : “فرحة المصريين بالأغنية هى اللى بشرة خير” وحكايتى فى حب رواية ملهاش نهاية .. وخفة دم الفيديوهات ملهاش حل.. أشكركم وتعيش مصر بضحكتها الحلوة”.

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