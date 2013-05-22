نادي الإنجازات المصرية: عودة الجنود المختطفين إنجاز جديد للقوات المسلحة

أكد نادى الإنجازات المصرية ، في بيان له اليوم الأربعاء ، أن عودة الجنود السبعة المختطفين سالمين إلى أهاليهم يعد إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات المستمرة التي تحققها القوات المسلحة.

> ووفقا للبيان ، فإن عودة الجنود بشكل سلمي دون إراقة دماء لم يتوقعه الكثيرون بعد ما حدث من مناوشات من خلال الفيديو القصيرالذي تم بثه للجنود عبر الانترنت.

> وأشاد بالدور الوطني لرجال القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ليس فقط على المستوى العسكرى ولكن أيضا على صعيد عملية التنمية وذلك من خلال تنفيذ المشروعات القومية من إسكان وطرق وكبار وتنمية المجتمعات العمرانية.

> وأكد البيان أن وزارة الدفاع هى أكثر الوزارات تحقيقا للانجازات المصرية على كل المستويات.

أ.ش.أ