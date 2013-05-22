محافظ المنيا يناقش تنفيذ بروتوكول تعاون استصلاح الأراضي و تعمير الصحراء

التقى اليوم الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بوفد مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع النقاط الرئيسية لبروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة متمثلة فى مركز بحوث الصحراء ومحافظة المنيا وذلك فى اطار دراسة الأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح بالظهير الصحراوي بالمحافظة ودراسة الموارد المائية بالمنطقة والأماكن التي يمكن حفر آبار بها.

> وأشاد المحافظ بالإجراءات التي يتخذها المركز لعمل الدراسات الخاصة بتعمير الصحراء والبدء في استغلالها بالشكل الصحيح وتشجيع الشباب على الاستثمار بها خاصة بعد تقديم الخرائط المائية والتقارير التي تثبت إمكانية استثمار واستغلال تلك الأراضي موضحا أهمية الدور التنموي للمراكز العلمية والبحثية في تقديم دراسات يستفاد منها على أرض الواقع.

فيما أوضح التقرير المقدم من وفد مركز البحوث الزراعية أنه تم إرسال الباحثين للظهير الصحراوي والبدء فى عمل الدراسات الجيومورفولوجية والجيولوجية لأشكال الأرض وبنيانها الظاهر والتغيرات التى حدثت اليها ودراسة الموارد المائية بها شاملة المياه السطحية المتاحة ومياه الآبار مع عمل جلسات جيوكهربية لتحديد موقع آبار إنتاجية إضافية.

> كما أضاف التقرير أنه بناء على الدراسة الخاصة بالغطاء النباتي ستقوم مجموعة متخصصة برسم السياسة الزراعية بالمنطقة اعتمادا على بيانات الكميات والنوعيات للمياه وطبيعة وكيميائية التربة،وأكد المحافظ على أنه تم تكليف كل من مديرية الزراعة والري والإصلاح الزراعى محل تنفيذ المشروع وممثلين من المجتمع المدني وأعضاء المكتب الفنى لتسهيل مهمة الفريق البحثي باعتباره هدف قومي للحفاظ على الرقعة الزراعية.

> ومن جانبه ، أوضح الدكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء ان البروتوكول يهدف الى التوسع فى المساحات المزروعة وخلق فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تقليص الفجوة الغذائية والحد من استيراد الأغذية فى محاولة لإعادة توزيع الكثافة السكانية .