وقفة ومسيرة لتمرد بكورنيش السويس تأييداً للمشير السيسي



> نظم أعضاء حركة تمرد بالسويس مساء اليوم الخميس،وقفة وعرضا بالداتا شو ومسيرة بالبلونات عليها صور المشير السيسي بمنطقة الكورنيش، تأييدا له فى الانتخابات الرئاسية .

وقام منظمي الحملة بعرض مقاطع فيديو للمشير، وأبرز كلماته خلال توليه منصب وزير الدفاع واثناء عرض برنامجه الانتخابي كمرشح للرئاسة، كما تم توزيع اعلام وبوسترات للسيسي على المواطنين وتشغيل بعض الأغاني الوطنية وتوزيع منشور يحث المواطنين على المشاركة يومي 26 و27 مايو الجاري .

وقال محمد فداء مسئول قطاع القناة بحركة “تمرد” أنهم حريصون على مواصلة فعالياتهم لتحفيز المواطنين على المشاركة في الإنتخابات ، معربا عن أمله في أن يتخطى أعداد المشاركين 30 مليون مواطن .