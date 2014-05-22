السودان والأمم المتحدة يتفقان على التعاون لتنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح

اتفقت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان ، على التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بكل القطاعات المستهدفة بإقليم دارفور وولايات الشرق وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .

> جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقده، اليوم الخميس، المفوض العام المكلف لمفوضية نزع السلاح اللواء عبد العزيز عبد الرحمن، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان أفوت هيللي.

> وبحث الاجتماع البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها بالمفوضية فيما يلي مشروعات الإدماج وأمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة في كل القطاعات المستهدفة وسبل التنسيق المشترك .

> كما أكد الاجتماع على أهمية استيعاب المسرحين في اتفاقية الدوحة في البرنامج الأممي، إلى جانب العمل في برنامج امن المجتمع لإعادة الاستقرار بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .

أ ش أ