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السودان والأمم المتحدة يتفقان على التعاون لتنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح

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السودان والأمم المتحدة يتفقان على التعاون لتنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح السودان والأمم المتحدة يتفقان على التعاون لتنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح

الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون

اتفقت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان ، على التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بكل القطاعات المستهدفة بإقليم دارفور وولايات الشرق وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .
> جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقده، اليوم الخميس، المفوض العام المكلف لمفوضية نزع السلاح اللواء عبد العزيز عبد الرحمن، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان أفوت هيللي.
> وبحث الاجتماع البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها بالمفوضية فيما يلي مشروعات الإدماج وأمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة في كل القطاعات المستهدفة وسبل التنسيق المشترك .
> كما أكد الاجتماع على أهمية استيعاب المسرحين في اتفاقية الدوحة في البرنامج الأممي، إلى جانب العمل في برنامج امن المجتمع لإعادة الاستقرار بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .

أ ش أ

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