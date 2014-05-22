حكومة ليبيا تناشد الكتائب المسلحة الخروج من طرابلس والابتعاد عن المشهد السياسي

ناشدت الحكومة الليبية المؤقتة كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى ، الخروج منها والإبتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها ، وطلبت من كافة القوى السياسية والوطنية أن تتوحد جميعاً وتتحمل مسؤوليتها للدفع ناحية الحل لهذه الأزمة، وحثتها على التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة.

> وحملت الحكومة الليبية المؤقتة ـ في بيان اليوم الخميس على موقعها الرسمي ـ رئاسة المؤتمر الوطني العام وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها.

> وأضاف البيان ، إن الأوامر التي اصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس ، تنضوى تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى، بات يهدد المدينة وسلامة سكانها ولا يغيب عن ذهن الحكومة مشاهد اقتحام المؤتمر ومجلس الوزراء والاقتتال في الكريمية وغرغور ومحاصرة الوزارات حتى حي الاكواخ وصلاح الدين في اليومين الماضيين وغيرهما ، بما يحدث حالة من القلق الدائم بين سكان طرابلس، ويضاف الى ذلك المشهد المقلق بمدينة بنغازي حيث تصر كتائب لا تعترف بالدولة بالوقوف في مواجهات مع الجيش والغرفة الامنية ومديرية الأمن والثوار الحقيقيين.

> وأوضح البيان ان الحكومة تتخوف من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد ، وأشار إلي أن الحكومة منذ إطلاقها لبيان “غات” قامت بتبني مشروع قانون لمكافحة الارهاب لإنهاء الجدل المتعلق بالأشخاص أو المنظمات التى يمكن أن نحظر أو تجرم أفعالها بما يحدد الخطوط اللازمة لمحاربة الارهاب في ليبيا والحد من تفشيه ووقف الاغتيالات والقتل ونأمل ان تتم عملية إعتماده تشريعياً بما يقنن هذه المواجهة ويضبط تعامل الدولة والمواطنين معها.

> ونوه بأن الحكومة لا تتوانى في إتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لدعم الأمن في المدن الليبية من خلال أجهزتها النظامية والغرفة الأمنية في بنغازي وطرابلس ، الا أن الحدث السياسي المرتقب في طرابلس ووجود قوى متعددة وغير متجانسة على الأرض يهدد المدنيين ومؤسسات الدولة.

> ودعت الحكومة المجتمع المدني والنخب الثقافية والسياسية إلى المساهمة بفاعلية وجدية في الدفع بالعملية الديمقراطية والحث على التوجه إلى صناديق الاقتراع بأسرع وقت ممكن لانتخاب مجلس النواب القادم ، وأعربت عن استعدادها الكامل لدعم مفوضية الانتخابات ولجنة الستين لتحقيق هذا الاستحقاق.

> ونوه البيان بأن الحكومة كانت قد أصدرت يوم 18 مايو الجاري خطابا مفتوحا إلي المؤتمر الوطني العام تضمن مبادرة لرأب الصدع نالت رضى قطاعات كبيرة من الليبيين وقواهم السياسية والمدنية وحظيت بإعجاب المجتمع الدولي في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا للانتخابات عن استعدادها لتحديد عدة مواعيد للانتخابات منها 25 يونيو المقبل ، وفي مدة تكاد لا تتجاوز شهرا من اليوم ، بما ينهي أي جدل بشأن أي شوائب قد تكون شابت التصويت لرئيس الوزراء المكلف ويعطيه فرصة فورية لتولي حكومة جديدة للمسؤوليات مع تجنب كل ما أثارته المسائل التي صاحبت تكليف رئيس الوزراء الجديد.

> وتضمنت المبادرة عددا كبيرا من المسائل الإيجابية لحلحلة الموقف ، الا ان المؤتمر لم يجشم نفسه حتى مشقة الرد على هذه المبادرة بما أشعر الكثيرين بالإحباط ، كما لم يرد على ما أبدته المفوضية العامة للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات بحسب ما صدر عنها.

أ ش أ