مدير أمن الإسكندرية: خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع القوات المسلحة‎

عقد صباح اللواء أمين عزالدين، مساعد الوزير لأمن السكندرية، اليوم الخميس، الأجتماع النهائى مع السادة قيادات مديرية الأمن و الأدارة العامة للأمن المركزى و الأمن الوطنى و الأمن العام و ممثل عن ” المنطقة الشمالية العسكرية وذلك لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين عملية انتخابات رئاسه الجمهوريه يومى 26 و 27 مايو الجارى و تأمين لجان الأقتراع و نطاقاتها .

وأستمع ” عز الدين ” إلى عدة تقارير أمنية حول الخطة الأمنية و التى بدأ تنفيذها بالفعل بأستلام مقرات الأقتراع بداية من يوم الأحد الموافق 25/5/2014 حيث تقوم قوات الحماية المدنية بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة و اجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة و ذلك لتعقيم المقر الأنتخابى و نطاقة الخارجى على أن تقوم الخدمات النظامية و السرية الشرطية و قوات الصاعقة من المنطقة الشمالية العسكرية و القوات البحرية بأستلام المقرات الأنتخابية عقب تعقيمها من قبل قوات الحماية المدنية .

وأكد أنه تم عمل دوريات أمنية مشتركة ضمت كلأً من المباحث الجنائية و قوات الأمن المركزى و قوات الصاعقة لمداومة المرور بمحيط جميع اللجان الأنتخابية حيث تعمل تلك الدوريات على ضبط المشتبه فيهم و الخارجين عن القانون و ذلك بالأضافة إلى قيام إدارة المرور بعمل عدة تحويلات مرورية أمام اللجان الأنتخابية و تسييل الحركة المرورية أمام اللجان .

وأشار إلى أنه تم العمل بالتمركزات الأمنية الثابتة بكل مجمع انتخابى و الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم و المكونة من مجموعات الأمن المركزى و رجال المباحث الجنائية و بالأشتراك مع القوات المسلحة للمرور الدائم بمحيط اللجان الأنتخابية و التدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن بالأضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية و وإدارة تأمين الطرق بالأنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الأشتباه فى الأكمنة الحدودية .

وتم تكليف المستويات الإشرافية والقيادية بالمديرية بمداومة المرور الميدانى على جميع لجان انتخابات رئاسه الجمهوريه للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بها، والتوعية للقوات بالظروف الأمنية الراهنة .