“قضاة من أجل مصر” تعقد مؤتمرًا بإحدى كافتيريات طنطا بعد طردهم من النادي الرياضي

فشلت حركة “قضاة من أجل مصر” في عقد مؤتمر بنادي طنطا الرياضي، وذلك بعد رفض امن النادي دخولهم، وعقد المؤتم رداخله، حيث اتجهوا إلى عقد الإجتماع بإحدى كازينوهات طنطا ، “الجوهرة”، وحضره المستشار وليد شرابي رئيس حركة قضاة من اجل مصر والمستشار ايمن الوردانى المحامي العام لنيابات طتنطان الذي أصدر قرارًا بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، على ذمة التحقيقات فى قضية إهانة الرئيس.

كما حضر المستشار مصطغى دويدار المفصول من نادي قضاة طنطا، والمستشار عادل عبد الغفار رئيس محكمة شبين الكوم.وفتحى مشالي، مسئول ملف القضاءبالحرية والعدالة بالغربية، وكذلك هاني الفقى القيادي الإخوانى.

ووفقًا لما قالته مصادر قضائية لوكالة ONA، فقد تم خلال الإجتماع، بحث اخر التطورات فى الساحة القضائية وقانون السلطة القضائية، وتعيينات القضاة.