ألبا: الثلاثية تدعم إسبانيا للفوز بمونديال البرازيل

مدريد، (إفي): قال جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إن هدف منتخب الماتادور في مونديال البرازيل هو "تقديم أداء جيد" والحفاظ على لقب أبطال العالم.

وأكد ألبا في حدث دعائي بمدريد "هدفنا هو الفوز بالمونديال"، مضيفا "المهمة لن تكون سهلة، ولكن إسبانيا هي المنتخب الوحيد الذي فاز بكأس الأمم الأوروبية ثم المونديال ثم كأس الأمم الأوروبية مرة اخرى بشكل متتال"، في إشارة إلى حصد اللقب الأوروبي عامي 2008 و2012 ومونديال جنوب أفريقيا 2010.

ومن ناحية أخرى وصف ألبا منتخب البرازيل الذي تغلب على إسبانيا في نهائي النسخة الأخيرة من بطولة كأس القارات بأنه "واحد من أقوى المنتخبات" بجانب ألمانيا، إلا أن ظهير برشلونة أشار إلى أن منتخب بلاده سيواجه صعوبات في دور المجموعات مع هولندا وتشيلي وأستراليا.

وقال عن المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا "المجموعة معقدة للغاية في وجود ثلاثة منتخبات قوية".

ورغم الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين الإسبان وبينهم ألبا نفسه على مدار الموسم المنصرم، أعرب الظهير الأيسر عن ثقته في الوصول إلى المونديال بلياقة جيدة.