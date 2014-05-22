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لينون يرحل عن تدريب سلتيك بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري في أربع سنوات

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لينون يرحل عن تدريب سلتيك بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري في أربع سنوات لينون يرحل عن تدريب سلتيك بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري في أربع سنوات

لندن، (إفي): أعلن المدرب الأيرلندي نيل لينون اليوم في بيان رحيله عن نادي سلتيك جلاسجو الاسكتلندي، بعدما حقق له ثلاثة ألقاب متتالية للدوري في أربع سنوات.

وأكد لينون، الذي يختتم هذا العام عقده مع النادي "أرحل عن سلتيك. الفريق أصبح الآن قويا للغاية وأتمنى للنادي وللجماهير الأفضل في المستقبل. أشكر الإدارة كثيرا لدعمها لي طوال الفترة الماضية".

كان المدرب (42 عاما) قد وصل لسلتيك في 2010 ، الفريق الذي احترف في صفوفه كلاعب وسط لسبع سنوات، وحصد معه ثلاثة ألقاب للدوري المحلي ولقبين للكأس.

كما نجح المدرب في قيادة الفريق لبلوغ دور الـ16 بدوري الأبطال موسم 2012/2013 ، وحقق فوزا مفاجئا على برشلونة 2-1 بدور المجموعات، وكان هذا أفضل مركز يحققه الفريق بدوري الأبطال.

وتوج سلتيك هذا الموسم بلقب الدوري بحصده 99 نقطة، ليتفوق بفارق 29 نقطة عن أقرب منافسيه.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن المحطة القادمة للينون ستكون الدوري الإنجليزي، وبالتحديد أحد فريقي نورويتش سيتي أو وست بروميتش ألبيون.

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