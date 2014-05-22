تحسن حالة رونالدو في تدريبات ريال مدريد .. وغموض حول بيبي وبنزيمة

(إفي): أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني اليوم تحسنا كبيرا في حالة إصابته، بعدما شارك في جزء من تدريبات اليوم قبل سفر الفريق إلى لشبونة استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام جاره أتلتيكو مدريد.

وأكمل رونالدو الجزء الأول من التدريبات مع الفريق، قبل أن يواصل النصف الآخر منفردا، بينما واصل كل من مواطنه بيبي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الغياب عن التدريبات.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تجهيز قلب الدفاع الفرنسي الشاب رافائيل فاران للمشاركة أساسيا أمام أتلتيكو في نهائي لشبونة، بينما مازال يعقد الآمال على عودة بنزيمة.

ومن المقرر أن يشارك الفرنسي في تجربة لمعرفة مدى تحسنه في التدريبات المسائية، ولكن الأمر لا ينطبق على المدافع البرتغالي الذي لم يبد التحسن المرجو من إصابة العضلة الخلفية للفخذ.

على صعيد آخر واصل كل من الجناحين الويلزي جاريث بيل والأرجنتيني أنخل دي ماريا التدريبات استعدادا للقاء الحاسم لدى عودتهما من الإصابات.