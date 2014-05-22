أخبار عاجلة

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحسن حالة رونالدو في تدريبات ريال مدريد .. وغموض حول بيبي وبنزيمة

Google+ Print
تحسن حالة رونالدو في تدريبات ريال مدريد .. وغموض حول بيبي وبنزيمة تحسن حالة رونالدو في تدريبات ريال مدريد .. وغموض حول بيبي وبنزيمة

(إفي): أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني اليوم تحسنا كبيرا في حالة إصابته، بعدما شارك في جزء من تدريبات اليوم قبل سفر الفريق إلى لشبونة استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام جاره أتلتيكو مدريد.

وأكمل رونالدو الجزء الأول من التدريبات مع الفريق، قبل أن يواصل النصف الآخر منفردا، بينما واصل كل من مواطنه بيبي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الغياب عن التدريبات.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تجهيز قلب الدفاع الفرنسي الشاب رافائيل فاران للمشاركة أساسيا أمام أتلتيكو في نهائي لشبونة، بينما مازال يعقد الآمال على عودة بنزيمة.

ومن المقرر أن يشارك الفرنسي في تجربة لمعرفة مدى تحسنه في التدريبات المسائية، ولكن الأمر لا ينطبق على المدافع البرتغالي الذي لم يبد التحسن المرجو من إصابة العضلة الخلفية للفخذ.

على صعيد آخر واصل كل من الجناحين الويلزي جاريث بيل والأرجنتيني أنخل دي ماريا التدريبات استعدادا للقاء الحاسم لدى عودتهما من الإصابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع