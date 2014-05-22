سيميوني يضع روشتة الأداء الأفضل: ابتعدوا عن الإزعاج

مدريد (إفي): صرح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بأن من ينأى بنفسه عن أي مصدر إزعاج سيقدم أداء أفضل في بطولة هامة مثل دوري الأبطال الأوروبي، والتي سيخوض دورها النهائي بعد غد السبت أمام الريال.

وفي مقابلة لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) قال سيميوني إن من يبعد نفسه عن مصادر الإزعاج الخارجي التي تحيط بحدث هام مثل دوري الأبطال، سيكون لديه "إمكانيات أكبر لأن يقدم أداء أفضل دون تكلف".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن لقاء السبت سيكون أمام منافس يغير طريقة لعبه بشكل متواصل "فقد كان يلعب في السابق بثلاثة مهاجمين وثلاثة في خط الوسط، والآن يلعبون بطريقة 4-4-2 التي جعلتهم يحققون نتائج أفضل".

ويرى سيميوني أن أي طريقة يلعب بها الملكي مع المهارات التي يتميز بها لاعبوه ستجعل منه خصما خطيرا، لاسيما وأنه يضم مجموعة من اللاعبين الكبار.

وعند سؤاله عن أداء "الروخيبلانكوس" في دوري الأبطال حتى الآن، رد المدرب بأن ما وصل إليه الفريق في هذه البطولة هو ثمرة الجهد الذي يبذله منذ نحو ثلاثة أعوام.

ويواجه الريال السبت المقبل أتلتيكو مدريد على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، على أمل حصد لقبه العاشر في دوري الأبطال الأوروبي والغائب عن خزينته منذ عام 2002 ، بينما يطمح "الروخيبلانكوس" في حصد أول ألقابهم بالبطولة.