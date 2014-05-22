أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تير شتيجن: خلافة فالديز في مرمى برشلونة تحدي كبير

Google+ Print
تير شتيجن: خلافة فالديز في مرمى برشلونة تحدي كبير تير شتيجن: خلافة فالديز في مرمى برشلونة تحدي كبير

برشلونة،(إفي): أعرب الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الشاب اليوم عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن خلافة المخضرم فيكتور فالديز في "عرين البرسا" سيكون تحديا كبيرا بالنسبة له.

وتم تقديم الحارس الألماني اليوم بقميص برشلونة، بعد توقيعه عقد يربطه بالفريق لمدة خمسة مواسم، ليكون أحد الأضلاع الهامة في خطة الفريق الكتالوني للعودة إلى طريق الألقاب.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية قائلا "سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي، ففالديز حارس رائع، ولكنني سأركز على تطوير نفسي وتقديم أفضل ما لدي، خاصة بعد اخيتار البرسا لي لحراسة مرماه".

كان تير شتيجن قد وصل إلى مدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، ظهر اليوم قادما من ألمانيا لكي يتم صفقة انضمامه إلى برشلونة بعد أن حرس عرين بروسيا مونشنجلادباخ الألماني منذ عام 2009 ، في صفقة بلغت 12 مليون يورو بالإضافة إلى 80 مليون يورو شرط جزائي.

وبذلك يصبح تير شتيجن أول لاعب يتعاقد معه برشلونة بعد تولي لويس إنريكي مسئولية تدريبه، والذي أكد أمس في المؤتمر الصحفي لتقديمه أن البرسا سيشهد عاما مليئا بالتغييرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع