تير شتيجن: خلافة فالديز في مرمى برشلونة تحدي كبير

برشلونة،(إفي): أعرب الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الشاب اليوم عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن خلافة المخضرم فيكتور فالديز في "عرين البرسا" سيكون تحديا كبيرا بالنسبة له.

وتم تقديم الحارس الألماني اليوم بقميص برشلونة، بعد توقيعه عقد يربطه بالفريق لمدة خمسة مواسم، ليكون أحد الأضلاع الهامة في خطة الفريق الكتالوني للعودة إلى طريق الألقاب.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية قائلا "سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي، ففالديز حارس رائع، ولكنني سأركز على تطوير نفسي وتقديم أفضل ما لدي، خاصة بعد اخيتار البرسا لي لحراسة مرماه".

كان تير شتيجن قد وصل إلى مدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، ظهر اليوم قادما من ألمانيا لكي يتم صفقة انضمامه إلى برشلونة بعد أن حرس عرين بروسيا مونشنجلادباخ الألماني منذ عام 2009 ، في صفقة بلغت 12 مليون يورو بالإضافة إلى 80 مليون يورو شرط جزائي.

وبذلك يصبح تير شتيجن أول لاعب يتعاقد معه برشلونة بعد تولي لويس إنريكي مسئولية تدريبه، والذي أكد أمس في المؤتمر الصحفي لتقديمه أن البرسا سيشهد عاما مليئا بالتغييرات.