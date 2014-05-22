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رئيس جامعة الإسكندرية: مندوبو وزارة المالية امتنعوا عن صرف الحد الأدنى للعاملين

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ناشد الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء،  للتدخل العاجل لانهاء الأزمة المتصاعدة مع وزارة المالية التي تسبب فيها امتناع مندوبي وزارة المالية عن التوقيع بالموافقة على صرف علاوة الحد الأدنى للأجور عن شهر مايو وبعضهم رفض التوقيع على شيكات المرتبات رغم ورود موافقة وزارة المالية على استحداث وتعزيز بند العلاوة على الحد الأدنى لأجور بموازنة جامعة الإسكندرية وموافقة مندوبي المالية ببعض الكليات على الصرف عن شهر أبريل وامتناع بعضهم في كليات أخرى.

وأكد أسامة إبراهيم خلال مؤتمر صحفي تم عقده في قاعة مؤتمرات الجامعة، حرص الجامعة والعاملين على سير أعمال الامتحانات دون أي تقصير في هذه الظروف التي تمر بها الدولة وتصدي العاملين لمحاولات تعطيل الامتحانات من بعض فئات الطلاب الأمر الذي أدى لتولد الشعور لديهم بإن الدولة تعاقبهم على تصديهم لمحاولات إثارة الفوضى بالجامعات.

وأكد أن  العاملين بالجامعة هم الدرع الواقي لمنع أي محاولات لتعطيل الامتحانات في الكليات التي ستتم بها الامتحانات عقب الانتخابات الرئاسية، وان رئيس الوزراء سيحسم الامر لصالح صغار العاملين.

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