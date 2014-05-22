قال وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون “إننا سنقرر غدا كفريق مسيحي مستقل داخل تحالف 14 آذار مصير مشاركتنا في جلسات مجلسي النواب والوزراء في ظل الفراغ الرئاسي”.
> من جانبه ، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إنه لا خوف على الوضع الأمني اذا وقع الفراغ الرئاسي .
> أ ش أ
وزير لبناني : سنقرر مصير مشاركتنا في جلسات الحكومة والبرلمان
قال وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون “إننا سنقرر غدا كفريق مسيحي مستقل داخل تحالف 14 آذار مصير مشاركتنا في جلسات مجلسي النواب والوزراء في ظل الفراغ الرئاسي”.