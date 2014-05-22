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صباحى: ألتمس للسيسى عدم حضور مؤتمرات جماهيرية بسبب الوضع الأمنى

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صباحى: ألتمس للسيسى عدم حضور مؤتمرات جماهيرية بسبب الوضع الأمنى صباحى: ألتمس للسيسى عدم حضور مؤتمرات جماهيرية بسبب الوضع الأمنى

قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى ، إنه يلتمس للمشير عبد الفتاح السيسى -المرشح المنافس له – عدم قدرته على حضور مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات المختلفة مثلما يفعل هو ، وذلك بسبب الوضع الأمنى الحالى فى البلاد .

وأضاف صباحى فى لقاءه على قضائية ONtv ، أنه فى حالة خسارته وقيام السيسى بعرض منصب “نائب الرئيس” ، أو ” رئيس الوزراء” ، فإنه سوف يرفض رفضاً تاماً ،لأنه ليس المنصب الذى يطمح له ، لكن فى حالة قيام البرلمان بانتخابه كرئيس للوزراء فذلك أمر آخر.

وقال صباحى ، أنه سوف يضطلع بدوره كمعارض مصرى وطنى وسوف يحقق برنامجه سواء فاز أو لا ، مشيرا إلى أنه ليس لديه ذرة شك فى النصر والفوز ، لكنه لو خسر تلك الجولة فلن يترشح للانتخابات مرة آخرى.

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