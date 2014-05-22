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الحكومة توافق على انضمام مصر لاتفاقية الضمانات على المعدات المنقولة

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الحكومة توافق على انضمام مصر لاتفاقية الضمانات على المعدات المنقولة الحكومة توافق على انضمام مصر لاتفاقية الضمانات على المعدات المنقولة

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية العربية إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة.

وتعنى هذه الاتفاقية بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محوراً لتجارة الطائرات الدولية إذ وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً وموحداً للتأمينات العينية على المعدات المتحركة.

وتوفر الاتفاقية وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات أو المعدات ذاتها فى حالة تعسر المشترى أو المستأجر أو إفلاسها، كما أقامت نظاماً قانونياً لتسجيل التأمينات العينية علىى هذه المعدات.

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