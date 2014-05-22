مجلس الوزراء يوافق على دعم استيراد ألبان الأطفال

وافق مجلس الوزراء على دعم إستيراد ألبان الأطفال لإتاحة توزيع العبوات من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية (الأساسية)، وخاصة في المحافظات الفقيرة وفي الصيدليات التابعة لوزارة الصحة علماً بأن عبوة لبن الأطفال التي تباع بـمبلغ 3 جنيهات تكلف الدولة 27 جنيهاً، والعبوة التي تباع بـمبلغ 12 جنيهاً تكلف الدولة 18 جنيهاً.

ووافق المجلس على دعم الإحتياجات الملحة من ألبان الأطفال والتي تكلف الدولة حوالي 530 مليون جنيه وتغطي هذه الإحتياجات 250 ألف طفل على مستوى الجمهورية، وجاري دراسة زيادته مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة التوزيع.