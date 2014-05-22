معين شريف ينفي علاقته بحادث إطلاق النار مع مرافق النّائب سامي الجميل

بعد انتشار خبر عن حصول تبادل إطلاق نار بين مرافق النائب سامي الجميل من جهة ومرافق الفنان معين شريف من جهة أخرى، نفى منجد شريف شقيق ومدير أعمال الفنان معين شريف هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وقال في دردشة مع "سيدتي نت"، "كل هذا الكلام كاذب، لانّ من قيل انّه مرافق معين ليس مرافقه ولا علاقة له به لأنه من الجنوب ونحن من بعلبك"، وأضاف منجد "هو مجرد معجب، ولا أعرف لماذا يتعمّد "حشرنا" في مواضيع مماثلة".



وعن السبب الذي أدّى الى إطلاق النار أوضح منجد: "كل ما أعرفه أنّ الشّاب الذي أُطلق عليه النّار اسمه حسن مهدي، وكان يواظب على حضور حفلات معين، ومن ثم كان يرافقنا للسهر في المكان الذي كنا نقصده بعد انتهاء الحفل، وبحسب ما فهمت أنّ حسن مهدي كان يسهر في "اللايف " و"كريستيل"، وأضاف "أثناء إخراج السيارات من الموقف، كانت سيارة مرافق النائب سامي الجميل الذي اطلق النار على حسن، مركونة في أول الطريق مما تسبب بحصول ازدحام في السير، فاقترب حسن منه للتكلم معه والطلب منه الاقتراب، دون أنّ يعرف من يوجد في داخلها، لأن السيارة"فوميه"، فـ"طبّش" قليلاً على مقدمة السيارة ثم "دقّ" بإصبعه على الزّجاج، فلم يرد أيضاً، فما كان منه إلا أنّه حاول فتح الباب لكي يعرف من بداخل السيارة لكي يتكلم إليه، وإذ بالرصاص ينهمر عليه فأصيب ببطنه ويده، وأوضح منجد "عندما أخبرنا بما حصل معه زاره معين في المستشفى لكي يطمئن على صحته".



من ناحية أخرى، نفى منجد شريف أنّ يكون شقيقه معين زار الجنرال عون "نكاية" بالفنانة إليسا على اعتبار إنها مؤيدة لرئيس القوّات اللبنانية سمير جعجع، وأوضح شقيق شريف"تربط معين بالجنرال علاقة شخصية منذ فترة بعيدة، وبعد ولادة ابنه قبل سنتين اتّصل به الجنرال وقدّم له التّهنئة وطلب منه أنّ يزوره بصحبة الطفل لكي يشاهده، إلى أنّ اتصل منذ فترة أشخاص من قبل الجنرال وعرضوا أنّ يزور الجنرال مع أفراد عائلته لكي يتعرّف عليها. لا دخل إليسا في هذا الموضوع، ولا توجد أبعاد سياسيه له. وعبّر منجد: "لا أعرف لماذا يتم "تسييس" كل شيء في لبنان. بالأمس وقّعت "كونترا" مع سايد جعجع لإحياء حفلة "عيد السيّدة" في منطقة "برقة"..