رئيس وزراء لبنان: الحكومة ستقوم بواجباتها حين ينتخب رئيس للبلاد

أكد رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام أن الحكومة سوف تقوم بواجباتها كاملة في رعاية شئون اللبنانيين والسهر على مصالحهم ، حين يتم انتخاب رئيس للجمهورية.

> ودعا سلام ـ في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم ـ إلى ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد ، وعدم السماح لفترة الشغور أن تطول.

> وقال ” أن أجواء اللقاءات مع السعوديين كانت ممتازة ، وسمعت من القادة السعوديين عن عودة السعوديين الى لبنان”.

> أ ش أ