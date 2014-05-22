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رئيس وزراء لبنان: الحكومة ستقوم بواجباتها حين ينتخب رئيس للبلاد

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رئيس وزراء لبنان: الحكومة ستقوم بواجباتها حين ينتخب رئيس للبلاد رئيس وزراء لبنان: الحكومة ستقوم بواجباتها حين ينتخب رئيس للبلاد

أكد رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام أن سوف تقوم بواجباتها كاملة في رعاية شئون اللبنانيين والسهر على مصالحهم ، حين يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
> ودعا سلام ـ في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم ـ إلى ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد ، وعدم السماح لفترة الشغور أن تطول.
> وقال ” أن أجواء اللقاءات مع السعوديين كانت ممتازة ، وسمعت من القادة السعوديين عن عودة السعوديين الى لبنان”.
> أ ش أ

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