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الصين تُغلق محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم بسبب نسب التلوث المرتفعة

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الصين تُغلق محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم بسبب نسب التلوث المرتفعة الصين تُغلق محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم بسبب نسب التلوث المرتفعة

قررت الصين إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في بكين، والحد من استخدام الفحم للمراجل وللاستخدام الصناعي، في مسعى لمكافحة تلوث الهواء في العاصمة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإجراءات تهدف إلى خفض كمية الفحم المستخدم هذا العام بمقدار 2.6 مليون طن، واستخدام الطاقة النظيفة والغاز بدلا من ذلك، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعهدت الصين بالتخلص من الأضرار التي لحقت بالبيئة خلال عقود من النمو الاقتصادي غير المقيد، وحددت مناطق بكين وخبي وتيانجين كأهداف رئيسية لبرنامج الحد من الصناعات الكبرى مثل الصلب والأسمنت والطاقة الحرارية، وكلها مصادر رئيسية للضباب الدخاني.

وقالت شينخوا الاثنين إن مدينة تيانجين الصناعية في شمال الصين ستتبنى سلسلة إجراءات في أيام الضباب الكثيف بما في ذلك تقييد عدد السيارات في الشوارع.

وتصدر النمو الاقتصادي البرنامج السياسي للصين لفترة طويلة، لكن الغضب الشعبي من التلوث أثار احتجاجات، ما دفع للتعهد بفرض إرادتها وجعل نظافة البيئة أولوية.

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