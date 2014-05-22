اليوم .. حزب الوفد ينظم مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى بالعاشر من رمضان

أعلن محمد ذكي عبد العزيز رئيس لجنتي الأعلام والشباب بجزب الوفد والمتحدث الأعلامي للحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بالشرقية عن قيام لجنة حزب الوفد بمدينة العاشر من رمضان بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة اليوم الخميس .

وأكد عبد العزيز إن المؤتمر سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءا ويقام بسرادق كبير بالمجاورة 39 بجوار مدرسة السلطان عويس وذلك لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية يومى 26 و27 مايو القادم والتصويت لصالح المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي .

من جانبه، قال محمد كامل عرفه سكرتير عام لجنة حزب الوفد بالعاشر من رمضان، أن عدد كبير من قيادات الحزب وهيئتة العليا سيشاركون بفاعليات المؤتمر ، وانهم سيتناولوا شرح وتوضيح الأسباب التى دعت الحزب لدعم المشير .

ويتضمن المؤتمر توزيع منشورات وملصقات تحتوي علي البرنامج الانتخابي للمشير السيسي .