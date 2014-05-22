ضبط 559 ألف لتر سولار بإحدى محطات البنزين بسوهاج‎

تمكنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج من ضبط 559 الف لتر سولار مدعم لدى ح.ع.م صاحب إحدى محطات البنزين بمدينة طما قام بالتلاعب فى الدفاتر الرسمية وبيع تلك الحصة فى السوق السوداء فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر من عام 2013 وذلك بفروق سعر وصل إلى 2 مليون 219 الف230 جنيه.

وأوضح شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، ان المديرية تلقت عدة شكاوى تفيد قيام صاحب محطة البنزين بالتصرف فى الكميات المدعمة المخصصة للمحطة من السولار عن طريق التلاعب فى الدفاتر الرسمية وقيامه ببيعها فى السوق السوداء .

اليوم .. عائلات وقبائل الزينية بالأقصر تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم ” السيسي ”

أعلن رموز العائلات والقبائل بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر عن تنظيم مؤتمر شعبى لدعم المشير السيسى رئيسا للبلاد فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس بحضور أبناء جميع قبائل وعائلات مركز ومدينة الزينية وقراها.

> وقال عبد المجيد يونس أحد القيادات المحلية بالزينية أن المؤتمر الذى تقرر عقده أمام المسجد الكبير بقرية الزينية بحرى يأتى بالجهود الذاتية وكمبادرة شعبية خالصة من أبناء المنطقة تأييدا للمشير بعيدا عن أية أحزاب سياسية أو حركات مستقلة داعمة له مؤكدا إرسال مذكرة لأجهزة الأمن لإخطارها بموعد ومكان المؤتمر للحصول على الموافقات اللازمة لتأمينه.

وتم عمل حملة مكبرة من رجال المراقبة التموينية والشئون القانونية، وتم التأكد من صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 6867 جنح طما .