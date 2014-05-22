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صحيفة رومانية: العين ينافس الهلال وبازل على ريجيكامب

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صحيفة رومانية: العين ينافس الهلال وبازل على ريجيكامب صحيفة رومانية: العين ينافس الهلال وبازل على ريجيكامب

اشتد التنافس حول الروماني لورينتو ريجيكامب مدرب نادي ستيوا بوخارست بعدما دخلت إدارتي أهلي جدة السعودي والعين الإماراتي على الفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "بروسبورت" الرومانية أن الأهلي قدم عرضا للمدرب الروماني قيمته 3.6 مليون يورو لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الفريق السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي سيدخل في مواجهة شرسة مع العين والهلال وبازل السويسري للحصول على خدمات المدرب صاحب لقبي الدوري والكأس هذا الموسم.

يذكر أن تقارير صحفية سعودية قد أكدت في الأيام الماضية أن ريجيكامب سيكون خليفة سامي الجابر في تدريب الهلال إلا أن العرض الأهلاوي قد يربك الحسابات ويرجح كفة الأهلي.

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