مصر تشارك فى مؤتمر دولى للغة العربية بعنوان "علّم بالقلم" بـ"دبى"

شاركت جمعية قبس من نور ببحث مشروع "علّم بالقلم" لتعليم القراءة والكتابة العربية والمعتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين ومطبق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار فى مؤتمر الدولى الثالث للغة العربية، تحت شعار "استثمار اللغة العربية ومستقبلها الوطنى والعربى والدولى" الذى أقيم فى دبى.

ووجهت الجمعية دعوى للأزهر الشريف حامى اللغة العربية ومعلم الإسلام للعالم أجمع بوسطيته السمحة وللجامعات المصرية والوزارات المعنية بالاستعداد للمشاركة فى المؤتمر القادم ودعم المؤتمرات العلمية المماثلة والتى تقام فى مصر، فى الفترة من 22-23 فبراير 2015، تحت عنوان المؤتمر الدولى الثالث لتطوير التعليم مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة فى مجال التعليم تحت شعار اللغة العربية وتحديات العولمة والذى ستنظمه الجمعية.