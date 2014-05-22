"الصحة" تخاطب "الصيادلة" لشرح خطتها فى تحقيق مطالبهم

أكد الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة أنه تلقى خطابًا من وزارة الصحة تضمن ما تم إنجازه من المطالب المهنية للصيادلة وفى مقدمتها كادر المهن الطبية وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية والقرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء ومقترحاتها لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية .

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة فى تصريحات له اليوم الخميس أنه تم تشكيل لجنة رفعية المستوى بالقرار رقم 45 لسنة 2014 لوضع ضوابط واّليات لعلاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة بالقسم الاقتصادى دون تحملهم أى أعباء مالية على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نفس القواعد على المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن الوزارة قامت أيضاً بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعديل بطاقات الوصف الوظيفى فيما يخص تعريف الوظائف القيادية والشروط المتطلبة لشغلها وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء المهن الطبية لشغل الوظائف القيادية.

وتابع أنه تم إصدار القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2014 بشرح المادة 8 فى قانون 14 كما تقدم بها فريق التفاوض.

وأوضح أنه فيما يتعلق بسنة الامتياز فقد أرسلت الصحة خطابًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن ماتم اتخاذه من إجراءات لاعتماد السنة السادسة لكليات الصيدلة من خلال إصدار قرار بقانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات بالإضافة إلى إرسال خطاب لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجنة قطاع الصيدلة بإعداد برنامج تدريبى لسنة الامتياز بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة .

وأشار إلى تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا لأعضاء الفريق الصحي.

وتابع سعودى أنه سيتم تطبيق القانون 14 لسنة 2014 على الفئات العاملين بالمستشفيات الجامعية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة تضم فى عضويتها المستشار القانونى للوزير واللواء مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والديوان العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ومدير عام الإدارة العامة للتكليف وذلك لحل مشكلة من أُلغى تكليفه ومضى عليه أكثر من أربع سنوات ومن صدر لهم حكم المحكمة الدستورية العليا التى أقرت بالجمع بين الوظيفة الحكومية وامتلاك صيدلية وتم حصر الدرجات الشاغرة بالمحافظات وعددهما 370 درجة وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافقة وزير الصحة للإعلان عن هذه الدرجات .

وحول الصيدلة الإكلينيكية قال سعودى إنه تم تفعيل القرار الوزارى الخاص بنظام الصيدلة الإكلينكية فى مستشفيات محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمحلة الكبرى.

وأضافت الوزارة أنها ساهمت بإنشاء برنامج للزمالة المصرية فى الصيدلة الإكلينكية وتم تفعيله واستقبال دفعات بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية.

أما فيما يخص القرار رقم 499 لسنة 2012 فقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المتخصصين والخبراء بحضور نقيب الصيادلة لبحث القرار وتعديله بما يضمن مصلحة الصيدلى وشركات الدواء وسوق الدواء والمريض .

بالنسبة لمشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية والمرتجعات التى تقدم بها د.محمد سعودى وكيل النقابة فقد تم تشكيل مجموعة عمل منبثقة من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء لحل الأزمة .

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