بالصور.. الاتحاد الأوروبى يطلع المتابعين على إجراءات التصويت قبل نشرها

عقد اليوم اجتماع ضم سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جيمس موران، ومتابعى الانتخابات الرئاسية قصيرى المدى المقرر نشرهم غدا الجمعة فى أماكن متفرقة من الجمهورية، تمهيدا لمتابعتهم على انتخابات الرئاسة يومى 26-27 المقبلين.

وتحدث عدد من المحللين التابعين للاتحاد الأوروبى وموران إلى المتابعين حول إجراءات التصويت الانتخابية والتشريعية، والأمور المتعلقة بوسائل الإعلام والسياق السياسى والحقوقى، لمنحهم بعض المعلومات قبل نشرهم.