"منتدى الجهاز الهضمى والكبد": مصر الأولى عالميا فى الإصابة بفيروس سى

عقد اليوم الخميس، المؤتمر السنوى الخامس عشر لمنتدى الجهاز الهضمى والكبد بالقاهرة بمشاركة نخبة من كبار أساتذة الجهاز الهضمى والكبد فى مصر.

وقد استعرض المؤتمر نتائج أحدث الدراسات بالإضافة إلى توصيات جمعيات الكبد العالمية لعلاج فيروس سى فى مصر، والتى أثبتت أن العلاج الثلاثى الانترفيرون والريبافيرن وسوفوسبوفير يحقق نسب شفاء عالية جدًا وغير مسبوقة فى مدة لا تتجاوز 3 شهور من العلاج.

جدير بالذكر وكما أعلن الدكتور حلمى أباظة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، أن منظمة الصحة العالمية وطبقا لآخر تقرير لها أن مصر مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات الإصابة بفيروس سى ، كما أشار التقرير إلى أن مصر بها 12 مليون مصاب بفيروس سى ويتطور 80 % من المرضى ليصابوا بالتهاب كبدى مزمن كما يتقدم المرض لدى 20 % منهم وصولا إلى التليف ثم السرطان.