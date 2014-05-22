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نقابة عاملى القطاع الخاص: النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ "مفكو"

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نقابة عاملى القطاع الخاص: النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ "مفكو" نقابة عاملى القطاع الخاص: النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ "مفكو"

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بتحويل المذكرة التى تقدمت بها النقابة ووفد من عمال شركة "مفكو" حلوان لصناعة الأثاث، إلى محكمة جنوب زينهم، والبدء فى تحقيق اتهام العمال لمالك الشركة بمخالفته لقانون العمل وعدم التزامه بسداد حقوق العمال.

وأضاف "خليفة"، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن المذكرة رقم 10797، واتهم فيها العمال صاحب الشركة بالتعنت ضدهم وعدم صرف الأرباح السنوية المقررة لهم قانونيا، موضحا أن العمال فشلوا فى التفاوض مع مالك الشركة عقب رفضه حضور جلسات الحوار التى كانت تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة .

واستطرد "خليفة" أن إدارة الشركة قامت بتعليق منشور خلال الأيام الأخيرة برفضها صرف الأرباح السنوية المقررة للعمال وفق القانون بحجة خسارته، مضيفا أنه طالب المجلس القومى للأجور بمراجعة الميزانيات الخاصة بالشركة لبيان خسارتها أو تحقيقها للأرباح.

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