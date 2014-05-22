"زعزوع" يلتقى السفير الماليزى لدعم التعاون السياحى بين البلدين

التقى وزير السياحة هشام زعزوع السفير الماليزى بالقاهرة داتوكو جعفر كوشعارى لبحث سبل التعاون السياحى بين البلدين.

> يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لوزير السياحة فى العمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وفى ضوء لقاءاته المتصلة مع الدبلوماسيين وصناع القرار السياحى لإظهار الصورة الحقيقية لمجريات الأمور فى مصر والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى .

وأشار زعزوع ، فى تصريحات صحفية له ، إلى عمق العلاقات المصرية الماليزية وأن الخبرة الماليزية فى صناعة السياحة رائدة ومواكبة للتقدم التقنى والفنى ،داعيا السفير الماليزى إيفاد كبار ممثلى القطاع السياحى الماليزى الخاص والحكومى للالتقاء بنظرائهم المصريين من خلال ورشة عمل لتبادل الخبرات .

وأضاف زعزوع أن هناك مساعى جادة لتدشين مكتب سياحى فى كوالالمبور دعماً للعلاقات السياحية مع دول جنوب شرق أسيا ، لافتا إلى أن المساعى نحو تدشين خطوط طيران من خلال شركة Air Asia لدعم الحركة السياحية الوافدة من دول جنوب شرق أسيا .

وأشار السفير كو جعفر إلى أن ماليزيا استقبلت 16.804 سائح من مصر عام 2012 بزيادة بلغت 9.4 % مقارنه بــ 15.359 سائح عام 2011.

أوضح السفير الماليزي، إن هناك حاليًا ما يقرب من 11 ألف ماليزى يواصلون تعليمهم العالى بالعديد من الجامعات فى جميع أنحاء مصر، الأمر الذى يساهم بأكثر من 7 ملايين دولار سنويا فى الاقتصاد المصرى .