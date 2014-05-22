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بالصور .. "عين شمس" تكرم 282 من العاملين بالجامعة

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شهد حفل تكريم الموظف المثالى بجامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبرى تكريم رئيس الجامعة 282 موظفا من العاملين بالجامعة بمختلف القطاعات، والموظفين الحاصلين على الدكتوراه أثناء الخدمة ومديرى العموم وأمناء الكليات .

وشارك فى حفل التكريم الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات واسر المكرمين.


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