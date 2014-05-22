غريب: لا مجاملات في منتخب مصر .. وقد نلاقي المغرب

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن اختيارات لاعبي المنتخب جاءت وفقا لمعايير فنية بحتة.

وضم غريب 27 لاعبا لخوض مواجهتي تشيلي وجامايكا الوديتين.

وأوضح غريب من خلال المؤتمر الصحفي باتحاد الكرة أن المنتخب سيجني 260 ألف دولار نظير لعب المبارتين.

وأشار غريب أن المنتخب تلقي عرضا شفويا من أجل ملاقاة منتخب المغرب وديا في الثاني من أغسطس.

ومن جانب أخر تمني شوقي غريب لعب لقاء تونس في تصفيات أمم إفريقيا على استاد القاهرة بحضور الجماهير.

وقرر غريب إرجاء ضم لاعبي الأهلي والزمالك إلى ما بعد مواجهة الفريقين للنجم الساحلي والهلال السوداني في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويواجه الفراعنة منتخب تشيلي يوم 30 مايو، على أن تقام مواجهة جامايكا في الرابع من يوليو.