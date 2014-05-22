8 حقائق عن صدام ريال مدريد وأتليتكو في نهائي دوري الأبطال

يستعد ملعب النور في لشبونة يوم السبت لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين قطبي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ويستعرض FilGoal.com 8 حقائق عن النهائي المُرتقب.

- 26 فريقا نجحوا في الفوز بلقب دوري الأبطال بعد حصد لقب الدوري المحلي، بينما 32 فريقا ممن فازوا بلقب لم يفوزوا بالدوري.

- كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب سدد على المرمى في دوري الأبطال بإجمالي 43 تسديدة.

- أكثر لاعب سجل في مباراة نهائية لدوري الأبطال هو بوشكاش لاعب ريال مدريد عام 1960 أمام أينتراخت فرانكفورت حينما سجل 4 أهداف.

- ستكون المباراة النهائية هي المباراة رقم 200 لريال مدريد في دوري الأبطال والمباراة رقم 60 لكارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد.

- أتليتكو مدريد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بنسخته هذه للمرة الأولي ليصبح الفريق رقم 18 وصولاً للنهائي للمرة الأولي.

- ريال مدريد فاز في أخر ثلاثة نهائيات لعبها في دوري الأبطال أعوام (1998 - 2000 - 2002)

- كارلو أنشيلوتي من الممكن أن يكون خامس مدرب يفوز بدوري الأبطال مع ناديين مختلفين بعد مورينيو " بورتو، إنتر" ، هاينكس "ريال مدريد، بايرن ميونيخ"، إرنست هابل "فينورد، هامبورج" ، أوتمار هيتسفيلد " بوروسيا، بايرن".

- في حالة فوز أتليتكو في لشبونة فإن دييجو سيميوني سيكون أول مدرب غير أوروبي يفوز بدوري أبطال أوروبا.