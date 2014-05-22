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برشلونة يقدم حارسه الجديد تير شتيجن لوسائل الإعلام

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برشلونة يقدم حارسه الجديد تير شتيجن لوسائل الإعلام برشلونة يقدم حارسه الجديد تير شتيجن لوسائل الإعلام

(إفي): وقع حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن اليوم الخميس على عقد انضمامه رسميا إلى برشلونة الإسباني، الذي سيظل في صفوفه لخمسة مواسم حتى عام 2019.

وتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد بملعب النادي الكاتالوني كامب نو.

وبذلك يصبح تير شتيجن أول لاعب يتعاقد معه برشلونة بعد تولي لويس إنريكي مسئولية تدريبه، والذي أكد أمس في المؤتمر الصحفي لتقديمه أن البرسا سيشهد عاما مليئا بالتغييرات.

وكان تير شتيجن قد وصل إلى مدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا)، ظهر اليوم قادما من ألمانيا لكي يتمم صفقة انضمامه إلى برشلونة بعد أن حرس عرين بروسيا مونشنجلادباخ الألماني منذ عام 2009.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن المقابل المادي الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات تير شتيجن (22 عاما)، ولكن تقارير صحفية تكهنت بأنه بلغ 12 مليون يورو.

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