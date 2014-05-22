بالصور.. مشدات كلامية بين الأئمة وموظفي أوقاف المنيا بسبب الحد الأدني للأجور

توقف العمل بمديرية أوقاف المنيا، اليوم الخميس، لعدة ساعات بسبب خلاف بين الأئمه والموظفين الإداريين والعمال علي تطبيق الحد الأدني للأجور وحدوث خلل بالميزانيه, واتهام الموظفين الإداريين لإدارة الحسابات بالمديريه بوقف صرف الحد الادني لهم عن شهر مايو ويونيو وصرفه للائمه من البنود المالية الخاصه بالإداريين.

وتجمهر الغاضبون أمام مكتب وكيل الوزارة الشيخ سيد عبود مطالبين بتدخله لصرف الحد الأدنى للأجور, المقرر لهم قانوناً والذى تم صرفه بواقع 4 أشهر فقط.

وقال الموظفون, أن إدارة الحسابات, صرفت الحد الأدنى وكافة المستحقات المالية للأئمه والدعاة, من بند الحد الأدنى للعاملين الإداريين والأقسام الفنية بالمديرية والإدارات المختلفه, ولم ترسل وزارة المالية تعزيزات مالية للمديرية, عن شهرى مايو ويونيه , بشأن الحد الأدنى للأجور والمرتبات, مما دفع مندوب الصرف وإدارة الحسابات الى الصرف للأئمة والدعاة من بند العاملين والإداريين.