محافظ الفيوم يستقبل وفدًا الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية

استقبل الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، وفداً من الاتحاد الأوروبي يضم يوردانيس شارانار ، ودارهوميرا ترانوفوكا وباقي أعضاء الوفد والذي سيقوم بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز حتى إعلان النتائج النهائية بجميع اللجان بالمحافظة.

تم خلال اللقاء مناقشة استعدادات وترتيبات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و 27 مايو الحالي من حيث تجهيز المقرات واللجان الانتخابية وتأمين دخول وخروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر في جو ديمقراطي ، وأكد مسئول الوفد أنهم سيقومون بجولة ميدانية على ارض الواقع للتأكد من تجهيز اللجان والمقار الانتخابية على الوجه الأكمل.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال العرس الديمقراطي من خلال توفير مولدات كهرباء تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي وتواجد مندوبين من الكهرباء للإشراف على استمرارية التيار بكل مركز انتخابي، و توفير سيارات مياه مجهزة للشرب بمراكز المدن بجانب مجموعات طوارىء للعمل في حالة حدوث أي عطل خاص بالمياه و توفير أماكن الإقامة والاستضافة لرؤساء القطاعات الرئيسية والفرعية، وتوفير كراسي أمام المقرات الانتخابية لراحة كبار السن والشيوخ نظراً لارتفاع درجات الحرارة وقت التصويت.

وأضاف أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لوفد الاتحاد الأوروبي للمرور على المقار واللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها ، ومتابعة عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج.