بالصور.. ضبط مصنع ينتج عصائر ضارة بالصحة ببورسعيد

تمنكت قوات أمن بورسعيد، من ضبط مصنع ينتج عصائر مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة وتغليف “العصائر” بطريقة “ضارة جدا بالصحة” وطرحها فى الأسواق، عبارة عن محل ملك عبد العال محمد علام مقيم دائرة قسم شرطة الزهور بمنطقة “حرفيين زرزارة” دائرة قسم شرطة الضواحى .

وتم ضبط جميع الأدوات ومستلزمات التصنيع كاملة عبارة عن (6) عبوة زنة العبوة “1كيلوجرام” (بودرة – لون غذائى) ، و(8) عبوة زنة العبوة “1كيلوجرام” نكهة روح (عنب -شمام – موز – رمان – ورد )، و(9) عبوة لون ” 100جرام” (ليمون – توت – مانجو ) ، و(1) “ثانى اكسيد التيتانيوم “، و (3) جركن زنة الجركن “خمسة كيلوجرام” مكسبات طعم ، و (2) اسطوانة غاز “مخصصة للإستخدام المنزلى ، و (25 الف) استيكر لاصق لعبوات العصير مدون علية (نكتار أميز) طبيعى 100 % انتاج شركة بدر للصناعات الغذائية .

وضُبط أيضاً 5000 زجاجة بلاستيكية فارغة بدون غطاء، و(139) زجاجة بلاستيكية معبأة “غير مدون عليها بيانات”، و (50) كيس شفاط للعصير ، وجوال سكر ، بالإضافة لميزان حساس وعدد من الماكينات (للطباعة والتغليف ) ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة .