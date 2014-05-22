حزبا “التجمع” و”المؤتمر” بالسويس ينظمان مؤتمرًا شعبيًا لتأييد السيسي

نظم حزب التجمع والمؤتمر بالسويس، ظهر اليوم الخميس، بنقابة المحامين مؤتمر شعبي بحضور حشد من المواطنين لتأييد المشير السيسي لرئاسة الجمهورية تحت شعار ” توحيد الصف لدعم السيسي” بحضور قيادات حزبي المؤتمر والتجمع.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني وسط ترديد من المواطنين لكلمات النشيد أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح المصريين الشهداء فى أحداث الشغب .

وتحدث خلال اللقاء كلا من محمد عارف أيمن حزب التجمع بالسويس ومحمد هلال أمين حزب المؤتم، والذين أكدوا على ضرورة توحيد الجهود والتجمع وليس التشتت وتدعيم المشير السيسي الذى لديه رؤية ثاقبة وآلية عمل واضحة لحل مشاكل مصر ، كما تحدث محمد لواش ممثل عن نقابة المحامين والذى أشار إلى أن السيسي استطاع لم شمل مصر والتوحد حول شخص يقودها عن اقتناع.

وتحدث محمد القرش عضو اللجنة العليا لحزب المؤتمر وعبد الحميد كمال عضو المكتب السيسي لحزب التجمع خلال اللقاء وقدموا عرضا عن المشاكل التى تعاني منها البلاد حاليا، وأسباب تأيد القوي السياسية والحزبية للمشير السيسي .

شارك فى اللقاء ممثلين عن الحزب الشيوعي المصري والوفد والناصري وشباب من الحركات الثورية وبعد ممثلي القوي السياسية بحي الجناين ومشاركة ملحوظة من السيدات .