أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حزبا “التجمع” و”المؤتمر” بالسويس ينظمان مؤتمرًا شعبيًا لتأييد السيسي

Google+ Print
حزبا “التجمع” و”المؤتمر” بالسويس ينظمان مؤتمرًا شعبيًا لتأييد السيسي حزبا “التجمع” و”المؤتمر” بالسويس ينظمان مؤتمرًا شعبيًا لتأييد السيسي

المشير عبدالفتاح

نظم حزب التجمع والمؤتمر بالسويس، ظهر اليوم الخميس،  بنقابة المحامين مؤتمر شعبي بحضور حشد من المواطنين لتأييد المشير السيسي لرئاسة الجمهورية تحت شعار ” توحيد الصف لدعم السيسي” بحضور قيادات حزبي المؤتمر والتجمع.

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني وسط ترديد من المواطنين لكلمات النشيد أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح المصريين الشهداء فى أحداث الشغب  .

وتحدث خلال اللقاء كلا من محمد عارف أيمن حزب التجمع بالسويس ومحمد هلال أمين حزب المؤتم، والذين أكدوا على ضرورة توحيد الجهود والتجمع وليس التشتت وتدعيم المشير السيسي الذى لديه رؤية ثاقبة وآلية عمل واضحة لحل مشاكل ، كما تحدث محمد لواش ممثل عن نقابة المحامين والذى أشار إلى أن السيسي استطاع لم شمل مصر والتوحد حول شخص يقودها عن اقتناع.

وتحدث محمد القرش عضو اللجنة العليا لحزب المؤتمر وعبد الحميد كمال عضو المكتب السيسي لحزب التجمع خلال اللقاء وقدموا عرضا عن المشاكل التى تعاني منها البلاد حاليا، وأسباب تأيد القوي السياسية والحزبية للمشير السيسي .

شارك فى اللقاء ممثلين عن الحزب الشيوعي المصري والوفد والناصري وشباب من الحركات الثورية وبعد ممثلي القوي السياسية بحي الجناين ومشاركة ملحوظة من السيدات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن

تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن