“محمد لطفي” رئيسًا لتيار استقلال المهندسيين خلفًا لـ “طارق النبراوي”

أعلن تيار الاستقلال بنقابة المهندسيين عن تولي المهندس محمد لطفي خلفًا للمهندس طارق النبراوي بعد استقالته من عضوية التيار لتوليه منصب نقيب المهندسين بعد الإجماع عليه من أعضاء التيار .

كما سيعقد المنسق العام لتيار الاستقلال الجديد اجتماعًا الأسبوع القادم مع أعضائه لرسم سياسة التيار في المرحلة القادمة وتشكيل لجان التيار وبحث أليات عمل التيار في المرحلة القادمة .

و صرح المهندس محمد لطفى أنه سوف يعتمد بشكل رئيسي المرحلة القادمة على الطاقات الشابة من المهندسين الفاعلين في العمل النقابي من أجل المهندس والمهنة وذلك تحت شعار تيار الاستقلال نقابة حرة لكل المهندسين .