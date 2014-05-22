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قوات الأمن تفض وقفة تضامنية للإشتراكيين الثوريين بالإسكندرية

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قوات الأمن تفض وقفة تضامنية للإشتراكيين الثوريين بالإسكندرية قوات الأمن تفض وقفة تضامنية للإشتراكيين الثوريين بالإسكندرية

قامت منذ قليل قوات الأمن بالإسكندرية بفض وقفة تضامنية لحركة الاشتراكيين الثورين أمام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والسياسية بمنطقة كامب شيزار، أمام مجمع كليات الإسكندرية، وذلك للتضامن مع المحامية “ماهينور المصري” التي تم الحكم عليها بسنتين وغرامة 50 ألف لخرقها قانون التظاهر في أحد جلسات قضية “خالد سعيد” أمام محكمة الإسكندرية.

وأثناء فض التظاهرة قام أحد أفراد الأمن بالاعتداء بالضرب على مراسل جريدة فيتو وقناه الـ cbc خالد الأمير، ومحمد البدارى مراسل جريدة التحرير أثناء تواجدهم لتغطية الوقفة، وذلك بعد انصراف اللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية، كما تم إلقاء القبض على: “نهى الاشقر- محمد خليل طاهر مختار” من منظمي الوقفة.

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