القبض على متهم فى جريمة قتل بالفيوم

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على متهم مطلوب القبض عليه لاتهامه بقتل أحد المواطنين بسبب الخلاف على قطعة أرض .

كانت معلومات قد وردت للواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم من العميد محمد الشامي مدير المباحث الجنائية بتحديد مكان اختفاء المتهم بسام . أ . م 27 سنة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 13152 لسنة 2013 حنايات أبشواي والمتهم فيها بقتل أحمد عزام بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية .

وفي كمين أمني قاده الرائد أحمد جنيدي معاون مباحث مركز سنورس تم ضبط المتهم بإحدي القري الواقعة علي ساحل بحيرة قارون وبحيازته سلاح ناري ” طبنجة ” .

فوجئت القوة أثناء عودتها بملثمين يستقلون سيارة ويفتحون النيران بكثافة علي السيارة في محاولة لتهريب المتهم إلا أن القوة تصدت لهم وأجبرتهم علي الهرب .