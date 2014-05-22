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القبض على متهم فى جريمة قتل بالفيوم

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القبض على متهم فى جريمة قتل بالفيوم القبض على متهم فى جريمة قتل بالفيوم

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على متهم مطلوب القبض عليه لاتهامه بقتل أحد المواطنين بسبب الخلاف على قطعة أرض .

كانت معلومات قد وردت للواء الشافعي محمد حسن مدير أمن  الفيوم من العميد محمد الشامي مدير المباحث الجنائية بتحديد مكان اختفاء المتهم بسام . أ . م 27 سنة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 13152 لسنة 2013 حنايات أبشواي والمتهم فيها بقتل أحمد عزام بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية .

وفي كمين أمني قاده الرائد أحمد جنيدي معاون مباحث مركز سنورس تم ضبط المتهم بإحدي القري الواقعة علي ساحل بحيرة قارون وبحيازته سلاح ناري ” طبنجة ” .

فوجئت القوة أثناء عودتها بملثمين يستقلون سيارة ويفتحون النيران بكثافة علي السيارة في محاولة لتهريب المتهم إلا أن القوة تصدت لهم وأجبرتهم علي الهرب .

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