سيف بن زايد يطّلع على عضوية «الداخلية» في منظمة الاختبارات النفسية

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه على شهادة انضمام مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لعضوية المنظمة الدولية للاختبارات النفسية، بوصفها أولى الجهات الحكومية المنضمة إلى المنظمة في منطقة الشرق الأوسط.

كما اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، من المقدم سيف حميد الدرعي، مدير مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين، والرائد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، رئيس قسم تقييم الكفاءات في "المركز"، على نتائج أداء وبرامج ومشاريع المركز التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية؛ من خلال الارتقاء بالعمل الشرطي.

وحضر اللقاء العميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد فيصل الشعيبي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.

رعاية المبدعين

وقال المقدم الدرعي: إن انضمام مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين إلى عضوية المنظمة الدولية للاختبارات النفسية، يعدّ إنجازاً دولياً لوزارة الداخلية، في دعم مبادرات واستراتيجيات الوزارة؛ تحقيقاً لرؤيتها في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

معايير عالمية

ذكر المقدم سيف حميد الدرعي، مدير مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين، أن الانضمام لهذه المنظمة يتطلب معايير عالمية يجب توافرها في الأعضاء، متمثلة في وجود مقيّمين معتمدين في مجال علم النفس، واختبارات ومقاييس نفسية تم تقنينها على البيئة المحلية، وأهداف وإجراءات واضحة لتطبيق الاختبارات.