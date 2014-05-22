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وفاة مواطن بحادث مروري في رأس الخيمة

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وفاة مواطن بحادث مروري في رأس الخيمة وفاة مواطن بحادث مروري في رأس الخيمة

لقي شاب مواطن ( م.ع.م.ع ) 25 عاماً مصرعه، مساء أمس بعد اصطدامه بعمود كهرباء على الطريق العام أثناء سيره في الطريق العام  بمنطقة المنيعي، نتيجة للسرعة الزائدة التي أدت إلى منعه من السيطرة على المركبة ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بقوة بعمود كهرباء ثم تدهورها، الأمر الذي أسفر عنه إصابة السائق بإصابات بليغة.

وعلى الفور تلقت غرفة العمليات المركزية البلاغ وتم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، حيث نقل المصاب للمستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه الغائرة.

وقد نقل العقيد أحمد عيسى رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل برأس الخيمة، تعازيه الحارة لذوي الفقيد، مناشداً جميع السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية وعدم تجاوزها، كما شدد على الالتزام بالسرعة المحددة على كافة الطرق تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في فقد الأرواح، متمنياً للجميع السلامة المرورية.
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