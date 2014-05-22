عباس شومان : من رفع الأذان الشيعى سيتم حرمانه من تلاوة القرآن فى الأزهر

أعلن الدكتور عباس شومان أن القرار الصادر فى حق من أذن الأذان الشيعى الباطل سيطبق على كل من ثبت أنه قام بمثل هذا العمل أو ارتكب فعلا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال شومان : إن هذا الفعل لا يليق بأزهرى يرتدى عمامة الأزهر الشريف.

وشدد على أنه مهما كثر عدد من أذنوا بهذا الأذان المزعوم أو ارتكبوا فعلا أو قولا ينافى عقيدة أهل السنة والجماعة سيمنعون من تلاوة القرآن فى الأزهر ويحرمون من الاستعانة بهم فى أى أعمال كالتحكيم فى المسابقات، وأعمال الامتحانات، والابتعاث... وغير ذلك، والأزهر قادر على أن يعوض بأفضل منهم من أبنائه المخلصين له والمتمسكين بعقيدتهم وشريعتهم الصحيحة.