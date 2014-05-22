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السبت.. حملة "عشان رجالة" تنظم حفلًا لدعم شهداء الشرطة والجيش

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السبت.. حملة "عشان رجالة" تنظم حفلًا لدعم شهداء الشرطة والجيش السبت.. حملة "عشان رجالة" تنظم حفلًا لدعم شهداء الشرطة والجيش

تنظم حملة "علشان رجالة" التى تطلقها مؤسسة "هو وهى" حفلاً ، مساء السبت المقبل، بأحد الفنادق، لدعم جنود الجيش والشرطة وأسر الشهداء والمصابين فى العمليات الإرهابية، بحضور عدد من رجال الأعمال وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس ويلقى الكلمة الرئيسية اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.

وأشار البيان الصادر عن حزب المصريين الأحرار منذ قليل، إنه من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن حملة تبرعات لدعم هؤلاء الجنود وأسرهم رداً للجميل ولتضحيات أبناء مؤسستى الشرطة والجيش.

ويشارك فى الحفل حزب المصريين الأحرار فى إطار تفعيل الدور الاجتماعى للحزب والتصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف الفكرى، وذلك تفعيلاً لبروتوكل التعاون بين الحزب ومؤسسة " هو و هى".

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