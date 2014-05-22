بالصور..الهجان يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الاوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بقنا

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا كلا من ( روجر براندين السويدي الجنسية، انا استيمان الهولندية الجنسية ) ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي المشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري وذلك فى اطاراستعداد المحافظه لاجراء الانتخابات الرئاسيه وسيقوم الوفد بتفقد اللجان أثناء عمليه التصويت للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ومتابعه مدى إقبال المواطنين ورصد أية تجاوزات تعوق التصويت.

وأوضح روجر براندين ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي ان المفوضيه شكلت ثلاث فرق لمتابعه لجان الانتخابات الرئاسية فى محافظات (قنا ، الاقصر، البحر الاحمر) تحت مسمى (المهمات القصيرة ) من اصل 15 فريق على مستوى المحافظات يشمل كل فريق فردين وان المفوضيه ستقوم بعمل تقرير مبدئى بعد الانتخابات الرئاسيه بيومين وسيظهر فى بيان رسمى على مستوى الجمهوريه وبيان نهائى بعد الانتخابات بست اسابيع مشيرا الى ان عمليه متابعه الانتخابات عمليه عاديه من قبل المفوضيه حيث تم قبل ذلك متابعه عمليات تصويت اخرى بعدة دول على سبيل المثال دوله باراجواي .

وأشار الهجان إلى انه قد تم تجهيز اللجان بالإنارة و الأثاث والخدمات وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم و تعليق الكشوف الانتخابية في أماكن ظاهرة للتيسير على الناخبين مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين اللجان والصناديق الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الامنيه بالمحافظة والتصدي لأية محاولات للخروج عن القانون .

وأعرب عن استعداده التام لتقديم جميع التسهيلات والخدمات للوفد الاوروبى طوال فتره إقامتهم بالمحافظة دون التدخل فى عملهم خلال متابعة الانتخابات مع تخصيص غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة لتلقى أية بلاغات وتكون على اتصال مباشر بغرف عمليات فرعية داخل قرى ومراكز المحافظة.

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