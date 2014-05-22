جنايات الجيزة تقضي بمعاقبة خاطفي حفيد عثمان أحمد عثمان بالسجن بين 15 و3 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد على أول خمس متهمون وغيابيا السادس والسابع بمعاقبة حسين محمد بالسجن المؤبد عن حيازة السلاح الألى و10 سنوات عن باقي التهم المستندة اليه ، وبمعاقبة سلامة الجارحي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، ويونس الجارحى بالسجن المشدد 3 سنوات عن حيازة السلاح و10 سنوات عن باقي التهم ، وصابر مبارك بالسجن المشدد 10 سنوات ، وشيماء هندى ونادر صالح عيد بالسجن المشدد 3 سنوات ، وببراءة احمد محمود الجارحى والمتهمون من الاول حتى الأخير عدا السادس مما أسند اليهم بحيازة السلاح الألى والذخيرة.

كانت مباحث الجيزة قامت بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواءان كمال الدالى مدير مباحث الجيزة، ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وهم “يونس محمد محمود على الجارحى” 26 سنة، ومقيم بعرب الإشراف بأطفيح والمحكوم عليه فى القضية رقم 4313 لسنة 2011 بالحبس شهر، و”حسين محمد تهامى” 36 سنة عاطل مسجل شقى خطر فئة “ب” تحت رقم 2857 والسابق اتهامه فى 28 قضية متنوعة، و”صابر محمود مبارك” 26 سنة فلاح، ومقيم بأطفيح وهارب من سنتين حبس، و”شيماء هندى حسين” 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بأطفيح، و”سلامة عواد صالح الجارحى” 26 سنة فلاح ومقيم بأطفيح، و”أحمد محمد الجارحى” 24 سنة فلاح.

تم إعداد حملة أمنية مكبرة قادها المقدم محمود عنتر رئيس مباحث أبو النمرس، وتم القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على السيارة المسروقة وسلاح نارى عبارة وربع مليون جنيه من الفدية واعترفوا بإرتكابهم للواقعة.